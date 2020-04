Syrie : SitRep 79 avec Ayssar Midani (15 avril 2020)

Voici le 79ème « SitRep » d’Ayssar Midani sur la Syrie. Au programme :

– présentation du livre « Une femme syrienne » d’Huguette Peyrol

– hommage au Père Lelong

– Coronavirus en Palestine

– Fête de l’indépendance en Syrie (17 avril) : l’occasion d’un retour d’historique sur l’émancipation moderne de l’état syrien

– Coronavirus en Syrie

– Appel à la levée des sanctions américaines contre la Syrie et les autres pays (Cuba, Iran, Vénézuéla, mais aussi Chine et Russie)

– Tremblement de terre en Syrie

– Agressions récentes turques et américaines en Syrie

