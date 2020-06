Syrie : SitRep 83 avec Ayssar Midani (11 juin 2020)

Voici le 83ème « SitRep » d’Ayssar Midani sur la Syrie. Au programme :

• Palestine, Liban, Israël

– Mise en application du « Deal du Siècle »

– Manifestations palestiniennes : solidarité réciproque avec les manifestants américains

– Point sur le Golan

• Syrie

– Les agressions américaines, turques et terroristes continuent

– Les USA acheminent du matériel

– L’embargo américain de plus en plus contesté

– Incendies et vols de récolte

– Agressions israéliennes

– Le secteur industriel syrien continue son redémarrage

– Attentats à la voiture piégée

– Éducation : les examens nationaux auront lieu le 21 juin 2020

