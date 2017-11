DAECH était-il fourni en armes par des pays de l’OTAN ? C’est la question que l’on peut se poser après avoir regardé les deux vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, et sur lesquelles on peut voir d’imposants stocks d’armes de DAECH saisis par l’armée syrienne après la reprise de la ville de Mayadine il y a un mois.

Dans la première vidéo, diffusée par RT, on peut notamment voir des armes de fabrication américaine, britannique et belge, ainsi que des moyens de communication modernes, et de très nombreuses pièces de rechange.

Dans la seconde vidéo, diffusée par le Parti Anti-Sioniste, on peut voir des armes lourdes (notamment un canon Hercule 155 mm) ainsi que des drones de fabrication moderne, et là encore, de très nombreuses pièces de rechange.

Enfin, un article publié par Al-Manar affirme que certaines de ces armes sont de fabrication israélienne.

Raphaël Berland

