Syrie : SitRep 90 avec Ayssar Midani (30 septembre 2020)

Voici le 90ème « SitRep » d’Ayssar Midani sur la Syrie. Au programme :

– Hommage à l’Emir du Koweit Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah décédé le 29 septembre 2020

– 75ème Assemblée Générale de l’ONU

– Liban (Démission de Moustapha Adib, pressions françaises et américaines, réponse de Nasrallah)

– Syrie (agressions de la Turquie et de ses mercenaires, annonce du budget syrien pour 2021 et donc des priorités nationales, réouverture de raffineries, encore une opération sous faux drapeau à venir sur le thème des armes chimiques ?)

Sources :

Réouverture de raffineries

https://bit.ly/34kyDIj

Les turques agressent des villes syriennes (Kazhali)

https://www.youtube.com/watch?v=bnN07gF7nsA

Les turques et leurs mercenaires attaquent les maisons des habitants (campagne de Hassaké)

https://www.youtube.com/watch?v=se-L7xDceUE

The Grayzone’s Aaron Maté testifies at UN on OPCW Syria cover-up

https://www.youtube.com/watch?v=9thPJW9wgOo

